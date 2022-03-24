УЕФА проведет срочные переговоры из-за заявки России на проведение Евро

УЕФА намерен отклонить заявку России на проведение Чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

Как сообщает The Telegraph, руководство организации инициирует срочные переговоры, чтобы отклонить заявку РФС.

После получения заявки руководство УЕФА подумало, что не может отклонить заявку на начальном этапе. Однако процесс отказа уже запущен.

В УЕФА считают, что в ближайшее время проведение международного турнира в России "немыслимо".

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