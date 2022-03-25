Азару предстоит перенести операцию

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер "Реала" Эден Азар выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает сайт клуба, 31-летний бельгиец в ближайшее время перенесет операцию по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

Ожидается, что на восстановление футболиста уйдет около пяти недель.

В текущем сезоне на счету Азара один гол и два ассиста в 22 играх.

Читайте также: Азар не хочет уходить из "Реала". | http://soccernews.ru