Азару предстоит перенести операцию

Теги реал мадридэден азартравмы

Азару предстоит перенести операцию Фото твиттер Эдена Азара

Вингер "Реала" Эден Азар выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает сайт клуба, 31-летний бельгиец в ближайшее время перенесет операцию по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

Ожидается, что на восстановление футболиста уйдет около пяти недель.

В текущем сезоне на счету Азара один гол и два ассиста в 22 играх.

Читайте также: Азар не хочет уходить из "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бэйл может завершить карьеру в этом году

Бэйл может завершить карьеру в этом году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов