Сафонов высказался о возможном переходе в "Зенит"

Фото: соцсети Сафонова

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал информацию об интересе со стороны "Зенита".

"Зенит" официально на меня ни разу не выходил. Кроме "Краснодара", сейчас не вижу себя ни в одном российском клубе", - приводит слова Сафонова Sport24.

Сафонов является воспитанником "Краснодара". За первую команду "быков" он выступает с 2017 года.

В этом сезоне Сафонов провел 20 матчей, в которых пропустил 19 голов.

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