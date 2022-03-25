Хави надеется, что победа над "Реалом" поспособствует трансферу Холанда в "Барсу"

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Наставник "Барселоны" Хави продолжает настаивать на трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает AS, тренер по-прежнему считает покупку Холанда главной целью на летнее трансферное окно. Он будет обсуждать это с руководством на ближайшем собрании.

Хави готов лично встретиться с игроком, чтобы убедить его в переходе. Испанец надеется, что норвежец был впечатлен разгромной победой над "Реалом" (4:0).

Напомним, что на Холанда также претендуют "Манчестер Сити" и "Реал".

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