Хави надеется, что победа над "Реалом" поспособствует трансферу Холанда в "Барсу"

Теги барселонахавиборуссия дортмундэрлинг холандтрансферы

Хави надеется, что победа над "Реалом" поспособствует трансферу Холанда в "Барсу" Фото твиттер Эрлинга Холанда

Наставник "Барселоны" Хави продолжает настаивать на трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает AS, тренер по-прежнему считает покупку Холанда главной целью на летнее трансферное окно. Он будет обсуждать это с руководством на ближайшем собрании.

Хави готов лично встретиться с игроком, чтобы убедить его в переходе. Испанец надеется, что норвежец был впечатлен разгромной победой над "Реалом" (4:0).

Напомним, что на Холанда также претендуют "Манчестер Сити" и "Реал".

Читайте также: ПСЖ предложит Холанду ту же зарплату, что готов был платить Мбаппе. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бэйл может завершить карьеру в этом году

Бэйл может завершить карьеру в этом году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов