Шомуродов недоволен своим положением в "Роме"
Фото соцсети Эльдора Шомуродова
Нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов высказался о своем положении в клубе.
"Я недоволен количеством игрового времени в "Роме". Я хочу играть больше. Отношения с Моуринью? Хорошие. Возможно, не как раньше, но все равно хорошие.
У меня контракт с клубом. Если я буду играть больше, останусь. Однако у меня больше нет желания сидеть на скамейке", - приводит слова Шомуродова RomaPress.net.
В текущем сезоне Шомуродов принял участие в 30 играх, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Отмечается, что в среднем он играет 29 минут за матч.
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