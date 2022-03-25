Шомуродов недоволен своим положением в "Роме"

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Шомуродов недоволен своим положением в "Роме" Фото соцсети Эльдора Шомуродова

Нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов высказался о своем положении в клубе.

"Я недоволен количеством игрового времени в "Роме". Я хочу играть больше. Отношения с Моуринью? Хорошие. Возможно, не как раньше, но все равно хорошие.

У меня контракт с клубом. Если я буду играть больше, останусь. Однако у меня больше нет желания сидеть на скамейке", - приводит слова Шомуродова RomaPress.net.

В текущем сезоне Шомуродов принял участие в 30 играх, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Отмечается, что в среднем он играет 29 минут за матч.

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