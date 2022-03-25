В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможной продаже клуба

Фото: сайт "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник отреагировал на информацию о возможной продаже клуба.

"Это полная чушь. 100 акций передали всего. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами. В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред да и только. "Локомотив" не продается", - заявил Плутник.

Отмечается, что "РЖД" имеет право продать только 0,0015% акций.

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