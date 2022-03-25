Зарема: "Если бы в ситуации "Рубина" оказался "Зенит", то трансферное окно открыли бы в тот же день в полночь"

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Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об уходе легионеров из РПЛ.

"Трансферное окно для российских футболистов так и не было открыто. Думаю, если бы в ситуации "Рубина" оказался "Зенит", то его бы в тот же день в полночь открыли...

А так, все просто набросились на "Рубин", мол, сами виноваты, что в их академии нет футболистов на замену ушедшим", - приводит слова Заремы "Спорт-Экспресс".

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