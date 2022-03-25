"Интер" может продать Лаутаро и подписать Дибалу
Фото: твиттер Пауло Дибалы
"Интер" рассматривает вариант с продажей форварда Лаутаро Мартинеса.
По сведениям La Repubblica, в услугах 24-летнего аргентинца заинтересован "Атлетико", а именно наставник команды Диего Симеоне. Однако мадридский клуб не желает платить за игрока 60 миллионов евро.
Сам Мартинес готов сменить клуб, так как перестал себя чувствовать центральным игроком проекта.
Отмечается, что на замену Мартитнесу "Интер" хочет подписать Пауло Дибалу, который летом станет свободным агентом.
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|Болонья
|26
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|26
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|26
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|Дженоа
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|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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