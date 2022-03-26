Квалификация ЧМ-2022: Египет обыграл Сенегал, Камерун уступил Алжиру и другие результаты Африки

Фото: твиттер сборной Египта

Представляем результаты первых матчей заключительного раунда отбора на ЧМ-2022 от Африки.

Ответные игры пройдут 29 марта. По итогам раунда пять сборных получат путевки на мундиаль в Катаре.

ДР Конго - Марокко 1:1

Голы: Висса, 12 - 1:0, Тиссаудали, 76 - 1:1



Камерун - Алжир 0:1

Гол: Слимани, 40 - 0:1



Мали - Тунис 0:1

Гол: Сиссако (аг), 36 - 0:1



Гана - Нигерия 0:0



Египет - Сенегал 1:0

Гол: Сисс (аг), 4 - 1:0

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