Квалификация ЧМ-2022: Египет обыграл Сенегал, Камерун уступил Алжиру и другие результаты Африки

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Квалификация ЧМ-2022: Египет обыграл Сенегал, Камерун уступил Алжиру и другие результаты АфрикиФото: твиттер сборной Египта

Представляем результаты первых матчей заключительного раунда отбора на ЧМ-2022 от Африки.

Ответные игры пройдут 29 марта. По итогам раунда пять сборных получат путевки на мундиаль в Катаре.

ДР Конго - Марокко 1:1

Голы: Висса, 12 - 1:0, Тиссаудали, 76 - 1:1


Камерун - Алжир 0:1

Гол: Слимани, 40 - 0:1


Мали - Тунис 0:1

Гол: Сиссако (аг), 36 - 0:1


Гана - Нигерия 0:0


Египет - Сенегал 1:0

Гол: Сисс (аг), 4 - 1:0

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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