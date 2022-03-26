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Комментатор Геннадий Орлов высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.

"Смешно слышать, что в РПЛ приняли новый лимит на легионеров. Почти все легионеры уехали. Где же набрать 13? Правда, Дюков разъяснил, что необязательно иметь 13 легионеров. Самое главное, чтобы у нас шел футбол и мы не потеряли мальчишек. Есть молодые ребята, и необходимо их готовить, так как все равно время возьмет свое и мы будем играть в большой футбол.

Нужно идти своим путем, концентрировать внимание на подготовке тренеров, футболистов и фанатов", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

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