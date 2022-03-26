ПСЖ нашел альтернативу Погба
Фото соцсети Орельена Тчуамени
Хавбек "Монако" Орельен Тчуамени попал в сферу интересов ПСЖ.
По сведениям комментатора Фабриса Хоукинса, парижане рассматривают 22-летнего француза в качестве альтернативного варианта. Основным кандидатом остается Поль Погба из "Манчестер Юнайтед".
Отмечается, что летом ПСЖ намерен продать большинство полузащитников, однако ни один из игроков не желает покидать клуб.
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