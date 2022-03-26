"Лидс" отклонил предложение "Барселоны" по Рафинье

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"Лидс" отклонил предложение "Барселоны" по Рафинье Фото инстаграм Рафиньи Диаса

"Лидс" ответил отказом на предложение "Барселоны" по вингеру Рафинье.

По сведениям Diario Sport, каталонский клуб готов был заплатить за бразильца 35 миллионов евро. Однако "Лидс" настаивает на выплате суммы отступных, которая составляет 75 миллионов евро.

Руководство "Барсы" продолжает переговоры с уверенностью, что стороны смогут договориться о выгодной цене.

В текущем сезоне на счету Рафиньи 9 голов и 3 ассиста в 28 играх.

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