Стало известно, какую зарплату "Реал" готов платить Мбаппе

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Стало известно, какую зарплату "Реал" готов платить Мбаппе Фото твиттер ПСЖ

"Реал" готов платить Килиану Мбаппе большую зарплату.

По сведениям AS, мадридский клуб предложит игроку 25 миллионов евро в год после уплаты налогов, а также крупный подписной бонус.

Отмечается, что уход Гарета Бэйла, Марсело и Иско позволит освободить 60 миллионов евро в зарплатной ведомости клуба. Поэтому у "Реала" не будет проблем с выплатой крупной зарплаты для Мбаппе.

Напомним, что "Реал" может подписать Мбаппе летом в качестве свободного агента.

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