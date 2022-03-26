Юри Алберто вернулся в расположение "Зенита"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Андре Кьюри, агент форварда "Зенита" Юри Алберто, сообщил о возвращении игрока в Россию.

"Юри уже прилетел в Россию. У него все хорошо", - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что "Зенит" приобрел бразильца минувшей зимой за 25 миллионов евро. Он успел провести 7 игр, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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