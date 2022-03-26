Умтити близок к возвращению в строй

Фото: твиттер "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает Mundo Deportivo, француз уже начал работать в тренажерном зале. Ожидается, что он вернется в строй к игре против "Кадиса", которая запланирована на 18 апреля.

Напомним, что 18 января Умтити перенес операцию из-за перелома плюсневой кости стопы.

В текущем сезоне Умтити принял участие всего в одном матче Ла Лиги.

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