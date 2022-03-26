"РБ Лейпциг" снова отправит Мориба в аренду. Тедеско считает игрока незрелым

Фото: соцсети Мориба

Хавбек "РБ Лейпциг" Илайш Мориба летом снова отправится в аренду.

По сведениям Bild, наставник команды Доменико Тедеско считает 19-летнего футболиста незрелым.

Отмечается, что экс-игрок "Барселоны" просил физиотерапевтов приносить ему виноград во время массажа.

На данный момент Мориба находится в аренде в "Валенсии". Он провел 9 игр, но результативными действиями не отличился.

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