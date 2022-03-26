Стало известно, сколько Азар пропустил игр из-за травм в "Реале"

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Стало известно, сколько Азар пропустил игр из-за травм в "Реале" Фото: твиттер Азара

Вингер "Реала" Эден Азар снова выбыл из-за травмы.

Мадридское издание Marca посчитало, что это уже 14-я травма бельгийца за период выступлений в мадридском клубе.

За три сезона из-за травм он пропустил 529 дней. Он еще ни разу не сыграл больше 22 матчей за сезон.

В текущем сезоне Азар принял участие в 22 играх, забил один гол и отдал два ассиста.

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