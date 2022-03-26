Покупателю "Челси" придется дополнительно потратить 1 миллиард фунтов

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Покупателю "Челси" придется дополнительно потратить 1 миллиард фунтов

Стали известен обязательный пункт для покупки "Челси".

Как сообщает Sky Sports, потенциальный покупатель должен выделить около 1 миллиарда фунтов на реконструкцию стадиона "Стэмфорд Бридж".

Напомним, что счета "Челси" были заблокированы из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.

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