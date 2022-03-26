Карпин прокомментировал победу сборной России над молодежкой
Фото: твиттер сборной России
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о победе над молодежной командой (1:0).
"Доволен игрой. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Не знаю пока, насколько серьезно. По какому принципу формировались составы? По никакому - жребий. Не удалось отработать стандарты, потому что мы их целенаправленно не отрабатывали. Это делается под определенного соперника.
Перетягивать из молодежки никого не нужно. Прям вау-эффекта ни от кого не было. Мы всех видели в чемпионате России", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
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