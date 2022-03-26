Лапорта высказался о проекте Суперлиги
Фото: соцсети "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с Суперлигой.
"Нет, с Суперлигой далеко не покончено. Мы в деле, как и другие клубы. Они ждут, какой будет формат турнира: что-то новое или продвинутая Лига Чемпионов. Мы в деле и побеждаем в юридических процедурах.
Ждем вердикта Европейского суда. Надеемся, до конца года его получим", - приводит слова Лапорты Daily Mail.
Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено весной 2021 года, однако через несколько часов проект был приостановлен.
Читайте также: Глава Ла Лиги обрек на провал новый проект Суперлиги. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Легенды "Барселоны" обыграли легенд "Ливерпуля"
-
Лапорта высказался о проекте Суперлиги
-
Англия и Испания одержали победы в товарищеских матчах
-
Карпин прокомментировал победу сборной России над молодежкой
-
Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Англии
-
Четыре клуба контактировали с агентом Дибалы
-
Болельщики Швейцарии потроллили сборную Италии
-
Луис Энрике рассказал, когда может покинуть сборную Испании
-
Покупателю "Челси" придется дополнительно потратить 1 миллиард фунтов
-
Стало известно, сколько Азар пропустил игр из-за травм в "Реале"
-
Товарищеские матчи: Бельгия упустила победу над Ирландией, Хорватия сыграла вничью со Словенией
-
"Рома" хочет арендовать хавбека "Челси"
-
Левандовски дал согласие на переход в "Барселону"
-
Лапорта высказался о контрактах Гави и Араухо
-
"РБ Лейпциг" снова отправит Мориба в аренду. Тедеско считает игрока незрелым
-
Серия А поддержала Михайловича
-
Карпин подвел итоги сборов России
-
В "Локомотиве" отреагировали на слухи об уходе Бека Бека
-
Сборная России обыграла молодежку в товарищеском матче
-
Тюкавин забил дебютный гол за сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14