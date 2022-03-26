Лапорта высказался о проекте Суперлиги

Фото: соцсети "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с Суперлигой.

"Нет, с Суперлигой далеко не покончено. Мы в деле, как и другие клубы. Они ждут, какой будет формат турнира: что-то новое или продвинутая Лига Чемпионов. Мы в деле и побеждаем в юридических процедурах.

Ждем вердикта Европейского суда. Надеемся, до конца года его получим", - приводит слова Лапорты Daily Mail.

Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено весной 2021 года, однако через несколько часов проект был приостановлен.

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