Легенды "Барселоны" обыграли легенд "Ливерпуля"

Фото: сайт "Ливерпуля"

Легенды "Барселоны" и "Ливерпуля" провели благотворительную игру на "Энфилде".

Матч завершился победой каталонского клуба. В составе "Ливерпуля" забил Стивен Джеррард. За "Барсу" отметились Джованни и Ривалдо.

Отмечается, что в игре принимали участие Луис Гарсия, Ежи Дудек, Дирк Кюйт, Эдмилсон, Эдгар Давидс, Хавьер Савиола и другие известные в прошлом игроки "Барсы" и "Ливерпуля".

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