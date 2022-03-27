Легенды "Барселоны" обыграли легенд "Ливерпуля"
Фото: сайт "Ливерпуля"
Легенды "Барселоны" и "Ливерпуля" провели благотворительную игру на "Энфилде".
Матч завершился победой каталонского клуба. В составе "Ливерпуля" забил Стивен Джеррард. За "Барсу" отметились Джованни и Ривалдо.
Отмечается, что в игре принимали участие Луис Гарсия, Ежи Дудек, Дирк Кюйт, Эдмилсон, Эдгар Давидс, Хавьер Савиола и другие известные в прошлом игроки "Барсы" и "Ливерпуля".
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