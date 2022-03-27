Ванда Нара изменяла Икарди с телохранителем
Фото: соцсети Икарди
Ванда Нара, супруга нападающего ПСЖ Мауро Икарди, изменяла ему с телохранителем.
По сведениям журналиста Диего Эстевеса, Ванда изменяла футболисту в конце прошлого года с телохранителем, когда летала в Аргентину. Были свидетели, которые видели, что Ванда приглашала телохранителя к себе в комнату после вечеринки. Также у них была интимная близость в лифте.
Отмечается, что Икарди уволил телохранителя, когда узнал об измене жены.
Напомним, что прошлой осенью Ванда хотела развестись с Икарди, узнав о его любовнице. Аргентинец спас брак, передав жене права на все свои доходы и активы до 2050 года.
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