Футболисты сборной США ошибочно отпраздновали выход на ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной США

Сборная США по ошибке отпраздновала выход на ЧМ-2022 после победы над Панамой (5:1) в квалификации.

После игры футболисты показали баннер с надписью "Квалифицировались на ЧМ-2022", однако американская сборная еще не гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

Если 30 марта США проиграют Коста-Рике, а Мексика выиграет у Сальвадора, то американцы финишируют на 4-м месте в группе и будут играть стыковые матчи.

Читайте также: Стали известны 20 из 32 участников ЧМ-2022. | http://soccernews.ru