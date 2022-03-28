Футболисты сборной США ошибочно отпраздновали выход на ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной США
Сборная США по ошибке отпраздновала выход на ЧМ-2022 после победы над Панамой (5:1) в квалификации.
После игры футболисты показали баннер с надписью "Квалифицировались на ЧМ-2022", однако американская сборная еще не гарантировала себе выход в финальную часть турнира.
Если 30 марта США проиграют Коста-Рике, а Мексика выиграет у Сальвадора, то американцы финишируют на 4-м месте в группе и будут играть стыковые матчи.
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|5
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|5
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|О
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|3
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|3
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|3
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|1
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|2
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|3
|6
|3
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|3
|0
|Группа H
|М
|О
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|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
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|3
|3