"Челси" готов побороться за Дибалу
Фото: твиттер Пауло Дибалы
"Челси" рассматривает вариант с подписанием форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.
По сведениям Daily Mail, лондонский клуб готов побороться за 28-летнего аргентинца, однако "Челси" пока не может совершать трансферы из-за санкций.
Ранее сообщалось, что интерес к Дибале также проявляют "Атлетико", "Барселона", "Интер" и ПСЖ.
Летом у Дибалы истекает контракт с "Ювентусом" и он покинет клуб свободным агентом.
Читайте также: Дибала хочет перейти в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|Вулверхэмптон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
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|27
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