"Челси" готов побороться за Дибалу

Фото: твиттер Пауло Дибалы

"Челси" рассматривает вариант с подписанием форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

По сведениям Daily Mail, лондонский клуб готов побороться за 28-летнего аргентинца, однако "Челси" пока не может совершать трансферы из-за санкций.

Ранее сообщалось, что интерес к Дибале также проявляют "Атлетико", "Барселона", "Интер" и ПСЖ.

Летом у Дибалы истекает контракт с "Ювентусом" и он покинет клуб свободным агентом.

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