"Челси" готов побороться за Дибалу

Теги челсипауло дибалаювентус

"Челси" готов побороться за Дибалу Фото: твиттер Пауло Дибалы

"Челси" рассматривает вариант с подписанием форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

По сведениям Daily Mail, лондонский клуб готов побороться за 28-летнего аргентинца, однако "Челси" пока не может совершать трансферы из-за санкций.

Ранее сообщалось, что интерес к Дибале также проявляют "Атлетико", "Барселона", "Интер" и ПСЖ.

Летом у Дибалы истекает контракт с "Ювентусом" и он покинет клуб свободным агентом.

Читайте также: Дибала хочет перейти в "Атлетико". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кипр в меньшинстве обыграл Эстонию и остался в дивизионе С Лиги Наций

Кипр в меньшинстве обыграл Эстонию и остался в дивизионе С Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов