"Арсенал" согласен продать Торрейру "Фиорентине"

Фото: соцсети Лукаса Торрейры

Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра близок к переходу в "Фиорентину".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "фиалки" готовы выкупить футболиста, который в текущем сезоне находится у них в аренде.

Отмечается, что "канониры" согласны отпустить уругвайца за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Торрейра провел 28 игр, в которых забил 4 гола и отдал один ассист.

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