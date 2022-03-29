Кипр в меньшинстве обыграл Эстонию и остался в дивизионе С Лиги Наций
Фото: сайт УЕФА
В стыковом матче Лиги Наций сборная Кипра одержала победу над Эстонией.
Таким образом, Кипр остался в Лиге С, а Эстония вылетела в Лигу D.
Кипр - Эстония 2:0
Голы: Ционис, 19 - 1:0, Сотириу, 51 - 2:0
Кипр: Михаил, Кирьяку, Гогич, Панайоту, Иоанну, Артиматас, Шполярич, Ционис (Авраам, 80), Антониу (Кирьяку, 83), Папулис (Питтас, 90), Сотириу (Христофи, 79).
Эстония: Игонен, Лукка (Сорга, 55), Клаван, Тамм, Метс, Синявский (Пури, 46), Васильев, Оямаа, Крейда, Аньер (Зенев, 46), Саппинен (Кирсс, 89).
Удаление: Шполярич (47).
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|Казахстан
|6
|6
|3
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|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4