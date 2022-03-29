Кипр в меньшинстве обыграл Эстонию и остался в дивизионе С Лиги Наций

Фото: сайт УЕФА

В стыковом матче Лиги Наций сборная Кипра одержала победу над Эстонией.

Таким образом, Кипр остался в Лиге С, а Эстония вылетела в Лигу D.

Кипр - Эстония 2:0

Голы: Ционис, 19 - 1:0, Сотириу, 51 - 2:0

Кипр: Михаил, Кирьяку, Гогич, Панайоту, Иоанну, Артиматас, Шполярич, Ционис (Авраам, 80), Антониу (Кирьяку, 83), Папулис (Питтас, 90), Сотириу (Христофи, 79).

Эстония: Игонен, Лукка (Сорга, 55), Клаван, Тамм, Метс, Синявский (Пури, 46), Васильев, Оямаа, Крейда, Аньер (Зенев, 46), Саппинен (Кирсс, 89).

Удаление: Шполярич (47).

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