Стало известно, когда ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации

ФИФА приняла решение сделать русский язык одним из официальных для организации.

По сведениям журналиста Маркуса Харма, об это решении объявят на конгрессе, который пройдет 31 марта.

Также есть информация, что португальский и арабский языки тоже получат статус официальных.

Россия состоит ФИФА с 1912 года. Ранее сборную России отстранили от международных соревнований.

Читайте также: ФИФА обзавелась новым партнёром. | http://soccernews.ru