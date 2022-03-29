"Ювентус" хочет подписать Погба, но при одном условии
Фото соцсети Поля Погба
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус".
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб всерьез рассматривает вариант с подписанием француза. Однако "Ювентус" не хочет платить игроку более 10 миллионов евро за сезон.
Сам футболист заинтересован в возвращении в клуб, за который выступал с 2012 по 2016 год.
Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает ближайшим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17