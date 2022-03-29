"Ювентус" хочет подписать Погба, но при одном условии

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Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб всерьез рассматривает вариант с подписанием француза. Однако "Ювентус" не хочет платить игроку более 10 миллионов евро за сезон.

Сам футболист заинтересован в возвращении в клуб, за который выступал с 2012 по 2016 год.

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает ближайшим летом.

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