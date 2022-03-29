"Ювентус" хочет подписать Погба, но при одном условии

Теги ювентусполь погбаманчестер юнайтед

"Ювентус" хочет подписать Погба, но при одном условии Фото соцсети Поля Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб всерьез рассматривает вариант с подписанием француза. Однако "Ювентус" не хочет платить игроку более 10 миллионов евро за сезон.

Сам футболист заинтересован в возвращении в клуб, за который выступал с 2012 по 2016 год.

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает ближайшим летом.

Читайте также: "Реал" отказался от варианта с Погба. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кипр в меньшинстве обыграл Эстонию и остался в дивизионе С Лиги Наций

Кипр в меньшинстве обыграл Эстонию и остался в дивизионе С Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов