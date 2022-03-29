Топ-клубы поддерживают идею о том, чтобы две команды попадали в ЛЧ по рейтингу УЕФА

Европейские топ-клубы положительно отнеслись к идее о том, чтобы две команды попадали в Лигу Чемпионов по рейтингу УЕФА.

По сведениям The Guardian, клубы уверены, что благодаря этому повысится престижность турнира. Новые правила могут вступить в силу с сезона 2024/25.

Отмечается, что от одной федерации в ЛЧ смогут участвовать максимум шесть клубов.

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