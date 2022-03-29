Норвегия забила 9 голов Армении в товарищеском матче
Фото: твиттер сборной Норвегии
В рамках товарищеской игры сборная Норвегии уничтожила Армению.
Отмечается, что самое крупное поражение в истории сборной Армении. Ранее они проигрывали Италии со счетом 1:9.
Норвегия - Армения 9:0
Голы: Холанд, 24 - 1:0, Кинг (пен), 28 - 2:0, Торстведт, 30 - 3:0, Кинг, 33 - 4:0, Холанд, 45+1 - 5:0, Кинг, 59 - 6:0, Дели, 80 - 7:0, Сорлот, 86 - 8:0, Сорлот, 90+1 - 9:0
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