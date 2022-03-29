"Барселона" сделает новое предложение по трансферу Рафиньи

Фото: твиттер Рафиньи Диаса

"Барселона" в ближайшее время сделает новое предложение по трансферу вингера "Лидса" Рафиньи Диаса.

По сведениям Diario Sport, каталонцы готовы предложить 40 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. Отмечается, что это будет финальное предложение "Барсы".

Напомним, что прошлое предложение "Барсы" составляло 35 миллионов евро. Сумма отступных игрока снизится, если "Лидс" вылетит из АПЛ.

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