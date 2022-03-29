"Челси" назвал стоимость Вернера
Фото: соцсети Вернера
Форвард "Челси" Тимо Вернер может покинуть клуб.
Как сообщает Sport1.de, "синие" готовы продать 26-летнего футболиста за 40 миллионов евро.
Напомним, что "Челси" пока не может вести переговоры по трансферам из-за санкций. Поиском нового клуба занимается советник Вернера Фолькер Штрут.
Отмечается, что проблемой для продажи может стать зарплата Вернера, которая составляет около 16 миллионов евро до уплаты налогов.
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|Команда
|М
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|3
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18