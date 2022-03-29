"Челси" назвал стоимость Вернера

Фото: соцсети Вернера

Форвард "Челси" Тимо Вернер может покинуть клуб.

Как сообщает Sport1.de, "синие" готовы продать 26-летнего футболиста за 40 миллионов евро.

Напомним, что "Челси" пока не может вести переговоры по трансферам из-за санкций. Поиском нового клуба занимается советник Вернера Фолькер Штрут.

Отмечается, что проблемой для продажи может стать зарплата Вернера, которая составляет около 16 миллионов евро до уплаты налогов.

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