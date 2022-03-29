Азар перенес операцию на ноге

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Азар перенес операцию на ногеФото: сайт "Реала"

Вингер "Реала" Эден Азар успешно перенес операцию на ноге, сообщает сайт клуба.

Напомним, что бельгийцу удалили пластину для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

Как сообщает журналист Goal.com Хорхе Пикона, сроки восстановления футболиста составят от двух до четырех недель.

В этом сезоне на счету Азара один гол и два ассиста в 22 матчах.

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