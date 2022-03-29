Лапорта высказался о возможных трансферах Левандовского и Салаха

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Лапорта высказался о возможных трансферах Левандовского и Салаха Фото: соцсети "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отреагировал на слухи об интересе клуба к Роберту Левандовски и Мохамеду Салаху.

"Топ-футболисты хотят перейти в "Барселону", это ясно. Я не могу сказать, ведем ли мы переговоры насчет Левандовского и Салаха, иначе в клубе мне скажут, что я создаю проблемы для переговоров", - приводит слова Лапорты RAC1.

Контракты обоих футболистов истекают летом 2023 года. Трансферная стоимость Салаха оценивается в 100 миллионов евро, Левандовски - в 50 миллионов.

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