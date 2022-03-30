Англия, Италия, Испания и Франция победили в товарищеских матчах, Нидерланды и Германия сыграли вничью
Фото: твиттер сборной Франции
Представляем результаты товарищеских матчей с участием сборных.
Австрия - Шотландия 2:2
Голы: Хендри, 28 - 0:1, Макгинн, 56 - 0:2, Грегорич, 75 - 1:2, Шопф, 82 - 2:2
Австрия: Бахманн (Пентц, 87), Драгович, Хинтереггер, Ильзанкер (Вайманн, 74), Ульмер (Улльманн, 87), Лазаро, Лайнер (Грюлль, 60), Забитцер, Баумгартнер (Шопф, 59), Арнаутович, Калайджич (Грегорич, 74).
Шотландия: Гордон, Паттерсон (О’Доннелл, 57), Хэнли, Тирни, Хендри, Робертсон (Хики, 58), Джек (Мактомини, 58), Армстронг (Кристи, 77), Макгинн, Фергюсон (Гилмор, 77), Адамс (Дайкс, 66).
Уэльс - Чехия 1:1
Голы: Соучек, 32 - 0:1, Колуилл, 34 - 1:1
Уэльс: Хеннесси (Дэвис, 60), Гантер (Родон, 61), Кабанго, Мифем, Норрингтон-Дэвис, Волкс (Ампаду, 61), Моррелл, Колуилл (Бэйл, 81), Джонсон (Харрис, 81), Томас, Матондо (Уильямс, 71).
Чехия: Станек (Вацлик, 46), Брабец, Петрашек, Зима, Зелены, Масопуст (Янкто, 63), Соучек, Садилек (Барак, 63), Лингр (Гложек, 81), Пешек (Сикора, 46), Кухта (Юречка, 46).
Турция - Италия 2:3
Голы: Ундер, 4 - 1:0, Кристанте, 35 - 1:1, Распадори, 39 - 1:2, Распадори, 69 - 1:3, Дурсун, 83 - 2:3
Турция: Байындыр, Мюльдюр, Демирал, Сеюнджю, Кабак (Айхан, 9), Йылмаз (Кутлу, 63), Чалханоглу (Антальялы, 78), Ундер, Токез (Озджан, 62), Актюркоглу (Дурсун, 63), Унал (Синик, 78).
Италия: Доннарумма, Де Шильо, Кьеллини (Бастони, 76), Ачерби, Бираги, Кристанте (Локателли, 76), Пессина (Сенси, 77), Тонали, Дзаньоло (Дзакканьи, 46), Скамакка (Белотти, 88), Распадори (Бонуччи, 89).
Бельгия - Буркина-Фасо 3:0
Голы: Ванакен, 16 - 1:0, Троссард, 18 - 2:0, Бентеке, 75 - 3:0
Бельгия: Зельс, Фоке, Денайер (Дендонкер, 46), Борнаув, ван дер Хейден, Ванакен (Мангаля, 78), Янузай (Версхарен, 53), Тилеманс, де Кетеларе (Салемакерс, 53), Батшуайи (Бентеке, 69), Троссард (Ориги, 78).
Буркина-Фасо: Коффи, Яго (Negawabloua Bazie, 79), Дайо (Джига, 89), Тапсоба, Guiebre, Гира, Туре, Сангаре (Ки, 59), Уаттара (Zagré, 89), Траоре (Уаттара, 79), Баяла (Бадоло, 59).
Испания - Исландия 5:0
Голы: Мората, 36 - 1:0, Мората (пен), 39 - 2:0, Пино, 47 - 3:0, Сарабия, 61 - 4:0, Сарабия, 72 - 5:0
Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта (Педри, 81), Лапорт, Гильямон, Альба (Алонсо, 59), Коке, Льоренте, Солер (Гави, 69), Ольмо (Сарабия, 59), Пино, Мората (Ферран Торрес, 58).
Исландия: Рунарссон, Сампстед, Гретарссон, Бьярнасон, Магнуссон, Бьярнасон, Траундарсон (Гюннлейссон, 59), Тоурдарсон (Сигурдссон, 59), Торстейнссон (Гудмундссон, 68), Хельгасон, Бедварссон (Гудьонсен, 68).
Англия - Кот-д`Ивуар 3:0
Голы: Уоткинс, 30 - 1:0, Стерлинг, 45 - 2:0, Мингз, 90 - 3:0
Англия: Поуп, Уайт (Уокер-Питерс, 46), Магуайр, Мингз, Митчелл (Шоу, 62), Уорд-Проуз (Галлахер, 80), Грилиш (Смит-Роу, 62), Райс, Беллингем, Стерлинг (Фоден, 62), Уоткинс (Кейн, 62).
Кот-д`Ивуар: Сангаре, Орье, Байи (Агбаду, 46), Дели, Камара, Градель (Кулибали, 46), Сери (Акуоку, 90), Кессиэ, Аллер (Боли, 86), Корне (Конан, 64), Пепе (Боли, 46).
Удаление: Орье (40).
Нидерланды - Германия 1:1
Голы: Мюллер, 45 - 0:1, Бергвейн, 68 - 1:1
Нидерланды: Флеккен, Думфрис, Блинд, ван Дейк, де Лигт, Маласиа (Аке, 74), Копмейнерс (Вейналдум, 46), де Йонг, Бергейс (Классен, 58), Депай, Мален (Бергвейн, 58).
Германия: Нойер, Керер (Хенрихс, 79), Рюдигер, Шлоттербек, Раум (Гюнтер, 86), Гюндоган, Хавертц (Брандт, 69), Мусиала (Нойхаус, 69), Мюллер, Вернер (Нмеча, 80), Сане (Дракслер, 86).
Франция - ЮАР 5:0
Голы: Мбаппе, 23 - 1:0, Жиру, 33 - 2:0, Мбаппе (пен), 76 - 3:0, Бен-Йеддер, 81 - 4:0, Гендузи, 90 - 5:0
Франция: Меньян, Клосс (Нкунку, 88), Варан (Кунде, 80), Кимпембе, Салиба, Динь, Канте (Бен-Йеддер, 65), Рабьо (Гендузи, 80), Жиру (Погба, 65), Гризманн (Диаби, 65), Мбаппе.
ЮАР: Уильямс, Кулу, Сибиси, Лэкэй, Монаре, Мокуна (Моселе, 46), Мобби (Шанду, 80), Лакэй (Мудау, 46), Мвала, Фостер (Макгопа, 72), Хлонгване (Долли, 66).
Удаление: Мудау (84).
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