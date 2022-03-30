ПСЖ летом планирует две крупные сделки

Теги псжпауло дибалаусман дембеле

ПСЖ летом планирует две крупные сделки Фото соцсети Усмана Дембеле

ПСЖ планирует летом подписать двух игроков в атакующую линию.

Как сообщает журналист Адриан Гренье, речь идет о вингере "Барселоны" Усмане Дембеле и нападающем "Ювентуса" Пауло Дибале.

Стоит отметить, что контракты обоих футболистов истекают по окончании сезона и их можно будет подписать свободными агентами.

Ранее сообщалось, что Дибала склоняется к переходу в "Атлетико".

Читайте также: Мбаппе откажет "Барселоне". Он рассматривает только два варианта. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Польша вышла на ЧМ-2022

Польша вышла на ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов