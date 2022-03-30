ПСЖ летом планирует две крупные сделки
Фото соцсети Усмана Дембеле
ПСЖ планирует летом подписать двух игроков в атакующую линию.
Как сообщает журналист Адриан Гренье, речь идет о вингере "Барселоны" Усмане Дембеле и нападающем "Ювентуса" Пауло Дибале.
Стоит отметить, что контракты обоих футболистов истекают по окончании сезона и их можно будет подписать свободными агентами.
Ранее сообщалось, что Дибала склоняется к переходу в "Атлетико".
Читайте также: Мбаппе откажет "Барселоне". Он рассматривает только два варианта. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Камерун добыл путевку на ЧМ-2022
-
ПСЖ летом планирует две крупные сделки
-
Определились еще два участника ЧМ-2022 от Африки
-
Англия, Италия, Испания и Франция победили в товарищеских матчах, Нидерланды и Германия сыграли вничью
-
Лапорта высказался о возможных трансферах Левандовского и Салаха
-
Польша вышла на ЧМ-2022
-
Португалия обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022
-
Азар перенес операцию на ноге
-
"Челси" назвал стоимость Вернера
-
Гана и Сенегал вышли на ЧМ-2022
-
"Барселона" сделает новое предложение по трансферу Рафиньи
-
Норвегия забила 9 голов Армении в товарищеском матче
-
Топ-клубы поддерживают идею о том, чтобы две команды попадали в ЛЧ по рейтингу УЕФА
-
"Ювентус" хочет подписать Погба, но при одном условии
-
Стало известно, когда ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации
-
Роналду: "Чемпионат Мира без Португалии невозможен"
-
Эриксен помог Дании разгромить Сербию и другие результаты товарищеских матчей
-
Кипр в меньшинстве обыграл Эстонию и остался в дивизионе С Лиги Наций
-
Газизов высказался о первом месте "Спартака" по выплатам агентам
-
"Арсенал" согласен продать Торрейру "Фиорентине"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13