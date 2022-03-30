ПСЖ летом планирует две крупные сделки

Фото соцсети Усмана Дембеле

ПСЖ планирует летом подписать двух игроков в атакующую линию.

Как сообщает журналист Адриан Гренье, речь идет о вингере "Барселоны" Усмане Дембеле и нападающем "Ювентуса" Пауло Дибале.

Стоит отметить, что контракты обоих футболистов истекают по окончании сезона и их можно будет подписать свободными агентами.

Ранее сообщалось, что Дибала склоняется к переходу в "Атлетико".

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