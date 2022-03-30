Камерун добыл путевку на ЧМ-2022

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Камерун добыл путевку на ЧМ-2022Фото: твиттер ФИФА

В матче заключительного раунда отбора на ЧМ-2022 Камерун в экстра-таймах добыл победу над Алжиром.

Благодаря победе Камерун вышел в финальную часть ЧМ-2022.

Алжир - Камерун 1:2, первый матч - 1:0

Голы: Шупо-Мотинг, 22 - 0:1, Туба, 118 - 1:1, Токо-Экамби, 120 - 1:2

Алжир: Мболи, Бенайяда, Манди, Бенламри, Бедран, Аталь (Туба, 97), Беннасер, Зерруки (Бендебка, 76), Слимани (Бельфодиль, 120), Белаили (Геззаль, 109), Марез.

Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго (Кунде, 87), Онгла, Ондуа (Онана, 111), Гвет (Абубакар, 102), Шупо-Мотинг (Толо, 63), Тавамба (Ганаго, 111), Токо-Экамби.

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