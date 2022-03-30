ПСЖ начал переговоры с агентами вингера "Аякса"

Фото: соцсети Антони

ПСЖ начал работу по трансферу вингера "Аякса" Антони.

По сведениям Le10Sport, представители парижан уже ведут переговоры с агентами 22-летнего футболиста. Ранее интерес к игроку проявляли "Бавария" и "Барселона".

Контракт Антони с клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне он провел 33 игры, забил 12 голов и отдал 10 ассистов.

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