ПСЖ начал переговоры с агентами вингера "Аякса"
Фото: соцсети Антони
ПСЖ начал работу по трансферу вингера "Аякса" Антони.
По сведениям Le10Sport, представители парижан уже ведут переговоры с агентами 22-летнего футболиста. Ранее интерес к игроку проявляли "Бавария" и "Барселона".
Контракт Антони с клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне он провел 33 игры, забил 12 голов и отдал 10 ассистов.
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|28
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|Лион
|28
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|Монпелье
|28
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|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
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|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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