Моуринью задумал перестройку в "Роме". Только 7 игроков неприкасаемые
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью этим летом планирует начать перестройку в команде.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, только 7 игроков "волков" считаются неприкасаемыми. Это голкипер Руй Патрисиу, защитники Леонардо Спинаццола и Крис Смоллинг, хавбеки Генрих Мхитарян, Сержиу Оливейра и Лоренцо Пеллегрини, а также форвард Тэмми Абрахам.
По остальным игрокам клуб готов выслушать предложения. Отмечается, что в планах Моуринью вывести "Рому" в топ-4 Серии А.
В текущем сезоне после 30 туров "Рома" идет в чемпионате на шестом месте.
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