Круговой признан футболистом месяца в "Зените". Это первая подобная награда в карьере игрока
Фото соцсети Данила Кругового
Защитник "Зенита" Данил Круговой признан лучшим футболистом команды по итогам марта.
Голосование проходило в "ВКонтакте" и Круговой его выиграл, набрав 61,87 процента голосов. За ним расположились Малком (22,47%) и Андрей Мостовой (5,58%).
В марте Круговой принял участие в четырех играх, отметился двумя голами и двумя ассистами.
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