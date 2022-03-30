Аиртон близок к возвращению в Бразилию

Фото: твиттер Аиртона

Защитник "Спартака" Аиртон в шаге от перехода во "Фламенго".

Как сообщает журналист Вене Казагранде, футболист уже находится в Бразилии, где сегодня должен подписать соглашение с клубом.

Отмечается, что Аиртон присоединится к "Фламенго" на правах аренды.

В текущем сезоне на счету игрока один гол и один ассист в 30 играх.

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