Официально: Ван Нистелрой станет следующим тренером ПСВ

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Официально: Ван Нистелрой станет следующим тренером ПСВФото: сайт ПСВ

Руд ван Нистелрой возглавит ПСВ в следующем сезоне.

Как сообщает сайт клуба, 45-летний специалист подписал контракт до 2025 года. Он заменит на этом посту Рогера Шмидта, который покинет клуб по окончании сезона.

Помощником ван Нистелроя будет Фред Руттен. Кроме того, в клуб вернется бывший спортивный директор Марсель Брандс.

Стоит отметить, что на данный момент ван Нистелрой тренирует дубль ПСВ.

После 27 туров ПСВ идет в чемпионате Нидерландов на втором месте, отставая от лидирующего "Аякса" на 2 очка.

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