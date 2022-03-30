Официально: Ван Нистелрой станет следующим тренером ПСВ
Фото: сайт ПСВ
Руд ван Нистелрой возглавит ПСВ в следующем сезоне.
Как сообщает сайт клуба, 45-летний специалист подписал контракт до 2025 года. Он заменит на этом посту Рогера Шмидта, который покинет клуб по окончании сезона.
Помощником ван Нистелроя будет Фред Руттен. Кроме того, в клуб вернется бывший спортивный директор Марсель Брандс.
Стоит отметить, что на данный момент ван Нистелрой тренирует дубль ПСВ.
После 27 туров ПСВ идет в чемпионате Нидерландов на втором месте, отставая от лидирующего "Аякса" на 2 очка.
Читайте также: В штаб ван Нистелроя в ПСВ войдёт экс-тренер сборной России. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Глава оргкомитета ЧМ-2022 жестко ответил Саутгейту за слова о нарушении прав рабочих
-
ФИФА может разрешить участникам ЧМ-2022 расширить заявку до 26 футболистов
-
Апелляционный комитет отклонил просьбу "Химок" пересмотреть решение по делу Кухты
-
Официально: Ван Нистелрой станет следующим тренером ПСВ
-
Аиртон близок к возвращению в Бразилию
-
Круговой признан футболистом месяца в "Зените". Это первая подобная награда в карьере игрока
-
Моуринью задумал перестройку в "Роме". Только 7 игроков неприкасаемые
-
ПСЖ начал переговоры с агентами вингера "Аякса"
-
"Зальцбург" определился с ценой на Адейеми, которым интересуются топ-клубы
-
Кьеллини уйдет из сборной Италии
-
Лоран Блан может возглавить клуб Лиги 1
-
"Интер" не может договориться о контракте с основным хавбеком
-
"Интер" назвал цену на де Врея для клубов АПЛ
-
Расписание матчей 1/4 финала Кубка России
-
Балотелли отреагировал на невызов в сборную Италии на стыковые матчи ЧМ-2022
-
Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка"
-
Роналду пока не определился с клубом на следующий сезон
-
Месси подписал суперконтракт с блокчейн-платформой
-
"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Марсьяля на Кейна
-
Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23