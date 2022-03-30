Апелляционный комитет отклонил просьбу "Химок" пересмотреть решение по делу Кухты
Фото твиттер "Локомотива"
Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение КДК по делу нападающего "Локомотива" Яна Кухты.
Ранее "Химки" требовали присудить "Локомотиву" техническое поражение из-за участия игрока в их очной игре.
Комитет отклонил апелляцию "Химок", поэтому "Локомотив" избежит технического поражения.
Напомним, что та игра завершилась победой "Локомотива", а Кухта стал автором победного гола.
Читайте также: "Локомотив" избежал технического поражения в матче с "Химками". | http://soccernews.ru
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