Апелляционный комитет отклонил просьбу "Химок" пересмотреть решение по делу Кухты

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Апелляционный комитет отклонил просьбу "Химок" пересмотреть решение по делу Кухты Фото твиттер "Локомотива"

Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение КДК по делу нападающего "Локомотива" Яна Кухты.

Ранее "Химки" требовали присудить "Локомотиву" техническое поражение из-за участия игрока в их очной игре.

Комитет отклонил апелляцию "Химок", поэтому "Локомотив" избежит технического поражения.

Напомним, что та игра завершилась победой "Локомотива", а Кухта стал автором победного гола.

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