Глава оргкомитета ЧМ-2022 жестко ответил Саутгейту за слова о нарушении прав рабочих
Фото: твиттер Goal
Глава оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер высказался о словах наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.
Ранее Саутгейт заявил, что в Катаре нарушаются права рабочих-мигрантов.
"Я бы хотел поинтересоваться, кто из сборной Англии бывал в Катаре? Был ли в Катаре сам тренер? Основываются ли его суждения и публичные заявления на том, что он прочитал? Есть определенная проблема в том, что вы основываете свое мнение на прочитанном и делаете громкие заявления. Столь влиятельный человек, человек, к которому прислушивается столь обширная аудитория, должен очень тщательно подбирать слова.
Необходимо приехать сюда, поговорить с рабочими, понять, что им приносит пребывание в этой стране, прежде чем делать подобные заявления. Есть отдельные эпизоды, попадающие в СМИ, однако я могу заверить, что если он приедет и пообщается с большинством рабочих, то они расскажут, как устроили своих детей в университет, как построили жилье для своих семей. И эти истории никто не слышит.
Поэтому я с нетерпением жду возможности поприветствовать Саутгейта здесь на жеребьевке. Он сможет выслушать мое мнение. Он не обязан верить, однако должен хотя бы попытаться понять, что есть разные мнения и разные культуры.
Идеальных стран нет, давайте скажем прямо. И если кто-то приезжает и говорит, что он прибыл из идеальной страны, то ему стоит хорошенько посмотреть на себя", - приводит слова Аль-Хатера Sky Sports.
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Глава оргкомитета ЧМ-2022 жестко ответил Саутгейту за слова о нарушении прав рабочих
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|3
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|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
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|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
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|3
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|Группа D
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|Хорватия
|3
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|2
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|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
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|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
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|3
|4
|Коста-Рика
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|Группа F
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|О
|1
|Швеция
|3
|6
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|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3