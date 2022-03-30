Глава оргкомитета ЧМ-2022 жестко ответил Саутгейту за слова о нарушении прав рабочих

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Глава оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер высказался о словах наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

Ранее Саутгейт заявил, что в Катаре нарушаются права рабочих-мигрантов.

"Я бы хотел поинтересоваться, кто из сборной Англии бывал в Катаре? Был ли в Катаре сам тренер? Основываются ли его суждения и публичные заявления на том, что он прочитал? Есть определенная проблема в том, что вы основываете свое мнение на прочитанном и делаете громкие заявления. Столь влиятельный человек, человек, к которому прислушивается столь обширная аудитория, должен очень тщательно подбирать слова.

Необходимо приехать сюда, поговорить с рабочими, понять, что им приносит пребывание в этой стране, прежде чем делать подобные заявления. Есть отдельные эпизоды, попадающие в СМИ, однако я могу заверить, что если он приедет и пообщается с большинством рабочих, то они расскажут, как устроили своих детей в университет, как построили жилье для своих семей. И эти истории никто не слышит.

Поэтому я с нетерпением жду возможности поприветствовать Саутгейта здесь на жеребьевке. Он сможет выслушать мое мнение. Он не обязан верить, однако должен хотя бы попытаться понять, что есть разные мнения и разные культуры.

Идеальных стран нет, давайте скажем прямо. И если кто-то приезжает и говорит, что он прибыл из идеальной страны, то ему стоит хорошенько посмотреть на себя", - приводит слова Аль-Хатера Sky Sports.

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