Невилл: "Олд Траффорд", вероятно, нуждается в сносе"

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о будущем стадиона "Олд Траффорд".

"Олд Траффорд", вероятно, нуждается в сносе. Нужна не реконструкция, а новый стадион. Необходимо пригласить спонсора на 60-70 миллионов фунтов стерлингов в год", - приводит слова Невилла utdreport.

"Олд Траффорд" был построен в 1910 году. Вместимость арены составляет 74 тысячи зрителей.

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