Агаларов хочет покинуть "Уфу"
Фото твиттер "Уфы"
Руслан Агаларов, отец нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, высказался о будущем сына.
"Разумеется, Гамид хочет уйти в более сильный клуб и более сильный чемпионат. Любой молодой футболист мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде.
Однако в данное время об этом говорить не стоит. У него действующее соглашение, а трансферное окно закрыто. Все, что от него зависит, он сделает. В первую очередь - для команды", - приводит слова Агаларова-старшего "Спорт-Экспресс".
В этом сезоне Агаларов провел 23 матча, в которых забил 14 голов.
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