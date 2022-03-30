Агаларов хочет покинуть "Уфу"

Фото твиттер "Уфы"

Руслан Агаларов, отец нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, высказался о будущем сына.

"Разумеется, Гамид хочет уйти в более сильный клуб и более сильный чемпионат. Любой молодой футболист мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде.

Однако в данное время об этом говорить не стоит. У него действующее соглашение, а трансферное окно закрыто. Все, что от него зависит, он сделает. В первую очередь - для команды", - приводит слова Агаларова-старшего "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне Агаларов провел 23 матча, в которых забил 14 голов.

Читайте также: "Локомотив" не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым. | http://soccernews.ru