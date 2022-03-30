"Фантастический балабол": Зарема отреагировал на слова Газизова о выплатах агентам

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на высказывания Шамиля Газизова.

Ранее экс-генеральный директор клуба заявил, что при нем "Спартак" меньше платил агентам.

"Фантастический балабол. У которого Остон Урунов "будет стоить 25-30 миллионов евро". Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Газизов проработал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года.

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