ФИФА одобрила новые правила аренды футболистов

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ФИФА одобрила новые правила аренды футболистов

ФИФА приняла решение о вводе с 1 июля новых правил аренды футболистов.

1. Минимальный срок аренды - интервал между 2 трансферными окнами. Максимальный срок - год.

2. Запрет на субаренду футболиста, который уже находится в аренде у третьего клуба.

3. Ограничение на число аренд в течение сезона между одними и теми же клубами: в любое время в течение сезона клуб может иметь не более 3 футболистов, отданных в аренду одному и тому же клубу, и не более 3 футболистов, взятых в аренду у одного клуба.

4. Каждому клубу в любой момент сезона запрещено иметь в составе более 8 арендованных футболистов (из любых клубов), такое же ограничение - на отданных в аренду игроков.

Отмечается, что с 1 июля 2023 года этот лимит будет ужесточен до 7 футболистов, с 1 июля 2024-го - до 6.

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