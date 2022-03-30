Зимний новичок "Спартака" прокомментировал свое будущее в клубе

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Хавбек "Спартака" Кристофер Мартинс не собирается покидать клуб.

"Ни о чем не жалею. Если я принимаю решение, то придерживаюсь его. Моя работа - играть в футбол, и я стараюсь максимально хорошо представлять национальную сборную и московский "Спартак", - приводит слова Мартинса Tageblatt.

Напомним, что "Спартак" арендовал футболиста в январе 2022 года. Ранее ФИФА разрешила легионерам покинуть российские клубы.

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