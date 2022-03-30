Газизов ответил на слова Заремы
Фото твиттер "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не оставил без внимания слова Заремы Салиховой.
В своем последнем интервью супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна назвала Газизова балаболом.
"Ни за Остона Урунова, ни за Александра Кокорина не было отдано агентских выплат, они были только за Виктора Мозеса. Больше ничего я не касался. Остальное смотрите в таблице.
Сколько было потрачено денег и на каком вы месте? Болтать можно хоть что. Всe остальное - только слова", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Читайте также: Газизов высказался о первом месте "Спартака" по выплатам агентам. | http://soccernews.ru
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